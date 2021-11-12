ЦБ РФ может пойти на дальнейшее увеличение ставки в декабре не менее чем на 0,5% - ЕАБР

Банк России может пойти на дальнейшее увеличение ключевой ставки в декабре не менее чем на 0,5%, полагает руководитель Центра странового анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Алексей Кузнецов.

Эксперт отмечает, что по итогам периода со 2 по 8 ноября рост потребительских цен в России составил 0,09%, замедлившись по сравнению с 0,21% неделей ранее. Годовая инфляция, рассчитанная на основе недельных данных, снизилась до 8,07% с 8,14% г/г на начало ноября. Факторами снижения инфляции стали более низкие темпы увеличения стоимости продовольствия (особенно плодоовощной продукции) и бензина.

"Ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка в течение прошедшей части года, возможно, также начинает сказываться на инфляции. По нашим оценкам, несмотря на появление признаков торможения роста цен в стране, ЦБ России может пойти на дальнейшее увеличение ключевой ставки в декабре не менее чем на 0,5 п.п. Вероятность такого решения обусловлена сохранением инфляционных рисков, в том числе из-за удлинения сроков поставок, дефицита отдельных комплектующих и сильных инфляционных ожиданий", - пишет Кузнецов.

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