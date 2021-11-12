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12 ноября 2021 года 16:47
Sber CIB повысил рекомендацию для бумаг HeadHunter с "держать" до "покупать"
Sber CIB повысил рекомендацию для ADS HeadHunter c "держать" до "покупать" и целевую цену с 2840 рублей до 4626 рублей за штуку. Таким образом, потенциал роста котировок в ближайшие 12 месяцев составляет 12%, отмечается в комментарии инвестбанка. "Сейчас в России во многих отраслях наблюдается дефицит кадров, и в этой ситуации один из главных бенефициаров - HeadHunter, лидер на российском рынке онлайн-рекрутмента. В 2020г HeadHunter получила половину выручки за счёт предоставления подписки, в рамках которой компании получают доступ к базе резюме и размещают вакансии, 40% - размещение вакансий вне подписки, 9% пришлось на остальные сервисы (рекламу, аналитику бренда, и т. д.). Другие платформы - SuperJob, Работа.ру, VK Работа - отстают от HeadHunter c большим отрывом как по трафику, так и по базе вакансий", - пишут эксперты Sber CIB. Аналитики видят две основные точки роста для бизнеса HeadHunter. Первая - повышение тарифов для клиентов. Компания взимает довольно низкую плату за свои услуги: в то время как у HH размещение вакансии обходится в $14, у австралийского аналога она составляет $233. HeadHunter установил такой низкий порог входа, чтобы адаптировать клиентов к сервису. После того как компания сформировала значительную базу, у неё появилась возможность для увеличения тарифов. Вторая точка роста - это прирост числа клиентов за счёт консолидации рекрутинговых бюджетов на лидирующих с точки зрения числа вакансий и резюме платформах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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