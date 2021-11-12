Ухудшение ликвидности по госдолгу США создает риски дальнейшего роста доллара - "Открытие Инвестиции"

Ухудшение ликвидности рынка трежерис может спровоцировать дальнейший рост их номинальной и относительной доходности и, следовательно, дальнейшее укрепление доллара, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина.

"Индекс доллара DXY устойчиво растет уже полгода, хотя в процессе этого роста периодически наблюдаются периоды коррекций и консолидаций. В частности, американская валюта провела последний месяц в довольно узком, полуторапроцентном, консолидационном коридоре, после чего возобновила рост в среду, 10 ноября. Это событие, как и все укрепление доллара с июня, было в основном обусловлено ростом номинальной доходности трежерис и расширением спредов между гособлигациями США и европейскими аналогами - в первую очередь с немецкими бундесами", - отмечает эксперт.

Рост номинальной доходности трежерис, на взгляд стратега, обусловлен усилением ожиданий более агрессивного ответа ФРС на ускорение потребительской инфляции в США, чем предполагает риторика самого регулятора (в частности, фьючерсы на ставку по федеральным фондам (декабрь'22) в настоящий момент учитывают в ценах уже почти три ее полных повышения на 0,25% до конца 2022г, т. е. +0,70% с текущих уровней). Но есть и другие факторы.

"Сокращение программы покупки активов, о котором ФРС объявила в прошлую среду, 3 ноября, является медвежьим фактором для рынка госдолга США как минимум в краткосрочной перспективе, - полагает Сыроваткин. - Это событие чревато снижением ликвидности и усилением волатильности, которые обычно идут рука об руку".

Инвесторы не только активно продают гособлигации США, но и с меньшей охотой участвуют в новых аукционах. В частности, об этом говорят результаты размещения 30-летних бумаг объемом $25 млрд, которое состоялось в среду, 10 ноября: коэффициент покрытия составил 2,202, что оказалось ниже как показателя аналогичного октябрьского размещения (2,36), так и среднего значения последних 6 месяцев на уровне 2,292.

"Ухудшение ликвидности рынка трежерис может спровоцировать дальнейший рост их номинальной и относительной доходности и, следовательно, дальнейшее укрепление доллара, - полагает аналитик "Открытие Инвестиции". - Сдерживающими фактором для американской валюты могут послужить ее среднесрочная перекупленность и тот факт, что дифференциал доходности между 2-летними гособлигаций США и Германии вернулся к среднему значению последних 10 лет и тем самым гипотетически достиг некоторого баланса. Кроме того, сглаживание кривой доходности трежерис указывает на то, что инвесторы ждут замедления экономического роста в США, и подобные перспективы могут затруднить дальнейший рост и долларового "кэрри", и самой американской валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.