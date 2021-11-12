Котировки золота останутся в пределах $1830-1860/унц. в ближайшей перспективе - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1830-1860 за унцию в ближайшей перспективе, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Данные о неожиданно высокой инфляции в США, Китае и Германии способствовали росту цен на золото на фоне мягкой позиции Федрезерва и других ведущих центральных банков, - отмечает эксперт Михаил Шейбе. - В этих условиях золото используется как инструмент хеджирования инфляционных рисков. Тем не менее такая ситуация долго не продлится, т. к. регуляторы могут начать действовать более жестко, чтобы предотвратить дальнейшее повышение инфляционных ожиданий. В таком случае ужесточение риторики ФРС, вероятно, окажет давление на котировки желтого металла, поскольку на фоне повышения доходности казначейских облигаций увеличиваются альтернативные издержки вложений в золото, которое не приносит процентного дохода. Мы ожидаем, что на заседании 14-15 декабря Федрезерв может немного ужесточить свою риторику, а также объявить о том, что стимулирующие меры будут сворачиваться более быстрыми темпами на фоне улучшений на рынке труда. В целом мы можем сделать вывод о том, что текущий рост цен на золото, вероятно, носит временный характер и фундаментальные предпосылки по-прежнему негативны для рынка золота".

Аналитик Sber CIB напоминает, что в пятницу утром во время азиатской сессии золото котировалось вблизи $1860 за унцию. В США выйдут индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь и данные по числу открытых вакансий за сентябрь, в еврозоне ожидается сентябрьский отчет по промышленному производству. Консенсус прогнозы предполагают, что индекс потребительских настроений в США в ноябре умеренно повысился (до 72,5 пункта по сравнению с 71,7 в октябре), а число открытых вакансий в сентябре превысило 10 млн. Промышленное производство в еврозоне в сентябре, по прогнозам, снизилось на 0,5% по сравнению с августом. По мнению Шейбе, на фоне неблагоприятной для рынка золота статистики цены на золото могут снизиться с текущих уровней, но останутся в рамках диапазона $1830-1860 за унцию.

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