Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро вслед за нефтью и из-за снижения аппетита к риску

Москва. 12 ноября. Доллар и евро заметно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за падающими ценами на нефть и из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 72,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,82 руб./EUR1, подорожав на 85,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,41 копейки - до 77,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,54 копейки, до 71,8118 руб./$1, и увеличил курс евро на 56,21 копейки, до 82,2173 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Инвесторы отыгрывают негативную динамику цен на нефть и сокращение аппетита к рисковым активам на ожиданиях более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с существенным ускорением инфляции в США.

Как сообщалось ранее на неделе, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%.

Рынок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки показывает, что трейдеры ждут ее первого повышения Федрезервом в июле 2022 года и второго - в декабре 2022 года.

Цены на нефть эталонных марок продолжили опускаться в ходе дневных торгов в пятницу.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу опустились на 1,67% - до $81,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,95% - до $80 за баррель.

На рынок оказывает давление подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС может поднять процентную ставку. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.

Дополнительным фактором является также возможное решение администрации Джо Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. баррелей в сутки, до 5,7 млн баррелей в сутки, сославшись на эффект высоких цен.

"У рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и снижение курса в текущих условиях выглядит закономерно. Во-первых, растет напряженность в "газовых войнах", во-вторых, нефть после обвала в среду так и не может вернуться к росту, а понижательные риски только нарастают. В свете недавнего пересмотра ОПЕК прогноза спроса и роста запасов в США перспектива снижения Brent к отметке 80 долларов за баррель или ниже становится все реальнее. В-третьих, на международной арене доллар продолжает обновлять максимумы лета прошлого года, празднуя рекордный скачок инфляции в стране, который не предполагает бездействия со стороны ФРС", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Российский рубль намерен третью неделю подряд завершить снижением по отношению к доллару на фоне того, как котировки нефтяных фьючерсов на Brent также могут продемонстрировать минорную динамику третью неделю кряду. Помимо снижения цен на нефть, что отражает глобальное укрепление доллара США по всему спектру рынка, рубль ощущал давление со стороны миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, который формирует рост геополитической премии. Стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) в последние три дня демонстрирует рост, хотя и остается на довольно низких уровнях относительно среднего значения в 2021 году, а также относительно среднепятилетнго значения показателя. Рубль негативно отреагировал на новость о том, что США предупредили союзников в Евросоюзе, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение на Украину. Представитель Белого дома сообщил в четверг, что США проводят консультации с союзниками по поводу наращивания сил, считают Украину своим партнером и осуждают любые агрессивные действия РФ. Россия заявила, что концентрация войск на собственной территории является ее внутренним делом, и обвинила США в провокационных действиях их военных кораблей в Черном море вблизи территории РФ", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 8,64% годовых.