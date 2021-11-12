BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы сталелитейной отрасли РФ

BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы сталелитейного сектора РФ, отдавая предпочтение акциям "Северстали", говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты видят в краткосрочной перспективе риски снижения экспортных и внутренних цен на российскую сталь, что связано с продолжающимся падением цен на китайском рынке (на 9% только за ноябрь) из-за замедленного восстановления спроса в стране. Восстановление в среднесрочной перспективе по большей мере зависит от развития ситуации на рынке Китая и мировом рынке, но аналитики все еще сохраняют долгосрочно-позитивный взгляд на сектор.

"Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на сталелитейную отрасль и акции компаний в долгосрочной перспективе. Фундаментальная оценка компаний отрасли сейчас выглядит недооцененной при текущих ценах на сталь и сырье. С точки долгосрочного инвестирования мы больше предпочитаем портфельный подход - иметь бумаги сталелитейных компаний в портфеле просто с разными весами (долями). При текущих условиях самый большой вес из сталелитейщиков в портфеле мы бы предпочли дать акциям "Северстали". Но важно отметить, что в сильно отдаленной перспективе (более 5-7 лет) есть риски постепенного замещения текущих методов производства стали на более экологически чистые, что является риском для цен на железную руду и на сам металл соответственно", - пишут эксперты инвесткомпании.

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