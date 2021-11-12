"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти" с целью 735,4 руб., что предполагает потенциал роста 19,2% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Роснефть" представила отчёт за III квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 61,2% г/г до 2320 млрд руб., EBITDA - на 74,3% г/г до 638 млрд. Чистая прибыль акц. стала положительной и достигла 314 млрд руб. Также порадовал инвесторов сильный показатель свободного денежного потока, который по сравнению со вторым кварталом вырос на 19,0%, что в основном связано с ростом операционного денежного потока", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, сильный FCF позволяет "Роснефти" постепенно сокращать чистый долг, что вместе с ростом EBITDA привело к снижению показателя Net Debt/EBITDA до 1,3 против 2,3 в начале года. Также Кауфман отметил, что 5% в проекте "Восток ойл" были проданы консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy по той же оценке в 70 млрд евро, что и 10% в сделке с Trafigura.

"Уверенная положительная динамика финансовых результатов в первую очередь связана с ростом цен на нефть, - указывает стратег "Финама". - Во 3 квартале её средняя цена реализации в странах дальнего зарубежья увеличилась на 6,3% кв/кв и на 62,5% г/г до 4,99 тыс. руб. за баррель. Также положительно на результатах сказалось увеличение обратного акциза и рост объёма добычи ЖУВ на 1,8% г/г за счёт смягчения ограничений ОПЕК+".

По мнению эксперта, отчётность "Роснефти" выглядит нейтрально. Основные показатели с хорошей точностью совпали с нашими и рыночными ожиданиями. Кроме того, на данный момент в инвестиционной истории "Роснефти" развитие проекта "Восток ойл" и возможность получения права на экспорт газа являются более важными моментами, чем текущие финансовые результаты, полагает Кауфман.

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