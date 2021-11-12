Справедливая доходность новых бондов Биннофарм Групп находится на уровне 10,2-10,4% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,4% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Биннофарм Групп", один из крупнейших российских фармацевтических холдингов, 19 ноября откроет книгу заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 15 лет и офертой на досрочный выкуп через 2 года. Индикатив по доходности установлен на уровне КБД на сроке 2 года + премия 200-220 б. п., что соответствует доходности 10,28-10,48% годовых. В качестве ориентира можно использовать вчерашнее размещение облигаций другой компании из состава АФК Система - Segezha Group (ruA+). По ним доходность к оферте через три года была установлена на уровне 10,09% годовых. Учитывая минимальное отличие в кредитных рейтингах и практически отсутствующий наклон кривой ОФЗ на этом участке, считаем, что справедливая доходность бумаг "Биннофарм Групп" находится в районе 10,2-10,4% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

Холдинг "Биннофарм Групп" сформирован в результате объединения фармацевтических активов АФК "Система", в его структуру входят несколько производственных площадок и собственные исследовательские центры. Холдинг производит более 450 наименований препаратов, в том числе вакцину "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), и является крупнейшим производителем антибиотиков. По итогам 2020г холдинг вошел в топ-20 производителей фармацевтической продукции на российском рынке и в тройку ведущих российских производителей по размеру выручки. Акционерный капитал распределен следующим образом: АФК Система с финансовым партнером (Банком ВТБ) - 75,3%, ВТБ Капитал - 11,2%, РКИФ и соинвесторы - 12,5%.

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