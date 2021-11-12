Акции ОГК-2 остаются наиболее привлекательными среди "дочек" ГЭХа - BCS Express

BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы котировок акций "ОГК-2" в среднесрочной перспективе, акции эмитента остаются наиболее привлекательными среди дочерних компаний ГЭХа, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ОГК-2" представила сильные финансовые результаты, особенно по итогам III квартала. Рост выручки обусловлен увеличением цен в рамках КОМ, а также ростом поступлений повышенных платежей в рамках ДПМ. Это стало ключевым фактором роста EBITDA и чистой прибыли. Исходя из полученной за 9 месяцев прибыли и payout ratio на уровне 50%, компания заработала за период 0,065 руб. на акцию потенциальных дивидендов, что соответствует 9,5% дивидендной доходности, - отмечает аналитик Дмитрий Пучкарев. - IV квартал также должен стать для компании успешным, поэтому размер выплат по итогам 2021 года ожидается еще выше. В 2021 году у "ОГК-2" ожидается прохождение пика поступлений по ДПМ, со следующего года начнется их плавное снижение. При этом негативный эффект на прибыль может компенсироваться дальнейшим ростом цен на КОМ. Акции остаются наиболее привлекательными в сравнении с остальными "дочками" ГЭХа. Среднесрочный взгляд на бумаги умеренно позитивный".

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