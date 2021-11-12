"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Li Auto с целью $41

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, топ-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания в пятницу отчитается за III квартал 2021 года. Аналитики ожидают роста выручки до $7,26 млрд и прибыли на акцию в $0,0854. При более лучшей отчетности и прогнозах на IV квартал 2021 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С ьехнической точки зрения бумага продолжительное время торгуется в рамках боковика, где цена в очередной раз подошла к сильному уровню поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $28 риск на портфель составит 0,90%", - указывают в "Финаме".

Li Auto Inc. - китайский производитель гибридных электромобилей со штаб-квартирой в Пекине и производственными мощностями в Чанчжоу.

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