Возможен рост доходности ОФЗ на горизонте до конца 2021г - Уралсиб

Возможно продолжение роста доходности на рынке гособлигаций на горизонте до конца текущего года, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Текущая неделя в целом может оказаться для долгового рынка весьма удачной, снижение доходности по сравнению с концом прошлой составляет 20-30 б.п. Тем не менее риски, связанные как с оттоком капитала с развивающихся рынков, так и с повышенным инфляционным давлением в России, пока сохраняются, до конца года мы можем увидеть дальнейший рост доходности, в первую очередь на ближнем участке суверенной кривой", - отмечает эксперт корпорации.

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