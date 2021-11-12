BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Роснефти

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы акций "Роснефти" в долгосрочной перспективе: цены на нефть остаются более чем комфортными для эмитента, а перспективы раскрытия стоимости проекта "Восток Ойл" в структуре группы позволяют ожидать роста стоимости бумаг, сообщается в комментарии.

"Роснефть" представила сильные финансовые результаты за III квартал 2021 года, оказавшиеся лучше консенсус-прогноза по всем ключевым метрикам, констатирует эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. Выручка по итогам квартала выросла благодаря росту цен на нефть, а также увеличению объемов добычи после ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. В частности, в рамках проекта "Восток Ойл" добыча ЖУВ выросла на 19,2% кв/кв, газа - на 11,9% кв/кв - одни из наиболее высоких темпов роста среди наиболее крупных проектов компании.

Показатель EBITDA улучшился благодаря улучшению операционной маржи, сокращению общехозяйственных и административные расходов, отмечает аналитик. Чистая прибыль выросла на фоне улучшения сальдо прочих доходов/расходов и снижению чистых процентных расходов. В пересчете на потенциальные дивиденды, исходя из распределения 50% от чистой прибыли, компания за III квартал заработала 14,8 руб. на акцию, что соответствует 2,3% дивидендной доходности указывает Пучкарев.

"Из интересного можно отметить, что компания обозначила оценку в рамках недавней сделки с консорциумом компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. по продаже 5% доли в "Восток Ойл" - 3,5 млрд евро. Это предполагает, что весь проект оценивается в 70 млрд евро, как и в рамках предыдущих сделок. Для сравнения капитализация "Роснефти" сейчас составляет около 82,3 млрд евро", - отмечает эксперт BCS Express.

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