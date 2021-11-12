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12 ноября 2021 года 11:50

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, ряд бумаг отыгрывает новости от MSCI

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за упавшей нефтью (Brent откатилась к $82 за баррель) и металлами, сдерживающим фактором выступает рост в Азии и Европе; ряд бумаг отреагировал на новости от индексного провайдера MSCI.

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 4160,34 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1823,23 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 71,93 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд, сообщила компания.

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "Русал" в состав индекса MSCI Russia с весом 0,96% по итогам очередного полугодового пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,2. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов BCS Global Markets, окажется на уровне как минимум $142 млн.

В индекс MSCI Russia Small Cap вошли "Европейский медицинский центр" (MOEX: GEMC) (расписки подросли на 2,1%), Segezha (MOEX: SGZH) (+1,8%) и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), исключен из индекса "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-1,8%). Кроме того, MSCI объявил о повышении показателя NoS (количество акций - number of shares) для Ozon, Polymetal (MOEX: POLY) и "Яндекса". Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный. Сырьевые контракты торгуются в "минусе", азиатские рынки акций пытаются расти.

Статистики в пятницу немного. Промышленное производство еврозоны могло сократиться на 0,2% за сентябрь. В США выйдет предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, закроет день отчет Baker Hughes по активным нефтяным буровым в США.

На японском рынке акций продолжает проявляться эффект слабой иены, китайские акции выражают сомнение по поводу стимулов в сфере строительства, но все же проблема платежей по долгам ослабла после того, как China Evergrande погасила очередные проценты по своим обязательствам.

Комментарии банкиров и аналитиков говорят о том, что небольшие "настройки" долговой структуры строительных компаний не означают общее смягчение для покупателей недвижимости или избыточного кредитования самих застройщиков. В Morgan Stanley (SPB: MS) отмечают, что системных рисков в секторе нет, но платежи конца года могут заставить рынок проявить беспокойство.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для продолжения роста рынка акций РФ пока не наблюдается. Рост накануне любимых бумаг нерезидентов - Сбера и "Норникеля" - может говорить о том, что на российский рынок акций зашла порция новых денег иностранных инвесторов. Акции "Сургутнефтегаза" без каких-либо поводов и новостей выросли на 20%. Такое в бумагах происходит регулярно, и тут же на рынке появляются слухи, что компания хочет купить какой-либо актив за счет своих огромных запасов денежной ликвидности. Однако пока ни разу эти домыслы не получали подтверждения.

Но в пятницу продолжить отскок вверх не удастся. Хотя внешние фондовые площадки растут, основной фокус инвесторов сосредоточен на дешевеющих нефти и металлах. Но и здесь нет никаких новых поводов для распродаж, просто рынки входят в стадию высокой волатильности в условиях, когда ФРС США начинает плавно ужесточать денежно-кредитную политику.

Сокращать позиции в бумагах стоит при приближении индекса МосБиржи к верхней границе восходящего канала, которая сейчас проходит в районе 4300 пунктов, либо при пробое поддержки 4100 пунктов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пока остаются в рамках краткосрочных "боковиков" 4116-4230 пунктов и 1820-1875 пунктов соответственно. Краткосрочная техническая картина на рынке до преодоления границ указанных диапазонов остается неопределенной. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 4130-4230 пунктов.

Умеренная фиксация прибыли может пройти в нефтяном секторе и по взлетевшим накануне золотодобытчикам ввиду приостановки роста цен на золото. Риски возвращения к нисходящему движению на западных площадках сохраняются, но могут и не реализоваться в конце этой недели, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что улучшение внешнего фона в пятницу может оказать некоторую поддержку российскому рынку акций.

По состоянию на утро пятницы настроения на мировых рынках можно оценить как умеренно позитивные. Хотя фьючерсы на нефть и промышленные металлы снижаются, ключевые азиатские рынки укрепляются.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, индекс потребительского доверия Мичиганского университета составит в ноябре 71,4 пункта, почти не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что в пятницу рынки большую часть торгов проведут в консолидации, индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 4150-4200 пунктов, считает Соловьев.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику (Dow Jones просел на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,1-0,5%), инвесторы продолжали оценивать статданные об ускорении потребительской инфляции в США в октябре (до 6,2% - максимума с ноября 1990 года, с сентябрьского уровня 5,4%).

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Источники в японском правительстве сообщили, что разрабатываемый проект стимулирующих мер объемом примерно в 30 трлн иен ($262,7 млрд) будет включать повышение зарплат для социальных работников и сотрудников школ, а также субсидирование внутреннего туризма, который возобновится в феврале, написал Trading Economics.

В Китае в результате Дня холостяка - фестивального праздника, продлившегося с 1 по 11 ноября, - китайские покупатели потратили $139,1 млрд, побив прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На нефтяном рынке цены вновь проседают на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $82,3 за баррель (-0,7% и +0,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $81,02 за баррель (-0,7% и +0,4% накануне).

Президент США Джо Байден заявил на неделе, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-14,7%), "ПАО "Белуга (MOEX: BELU) групп"" (-1,7%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+14,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,8% и +15,8% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,2%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 22 млрд рублей (из них 3,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 2,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,8 млрд рублей на акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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