Утренние прогнозы: вероятна нейтральность

Большинство аналитиков предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4220 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Улучшение внешнего фона может оказать некоторую поддержку российскому рынку акций, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Вероятно, что наш рынок акций откроется в пятницу без значительных изменений".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Хотя американские фьючерсы и торгуются в легком плюсе, но все-таки основной фокус инвесторов будет сосредоточен на падающей на процент нефти и снижающихся в цене металлах. Но и здесь нет никаких новых поводов для распродаж, просто рынки входят в стадию высокой волатильности в условиях, когда ФРС США начинает плавно ужесточать денежно-кредитную политику. Поэтому ждем небольшого снижения российского рынка акций, по крайней мере в первой половине дня".

Атон: "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в пятницу снижением на 1%".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Сырьевые контракты торгуются в небольшом минусе, а вот азиатские рынки акций пытаются расти. Индекс доллара незначительно повышался. В валютах риска наблюдалась слабая волатильность. Однако ослабление иены всё же говорит о склонности инвесторов и спекулянтов к риску. Можно ждать открытия фондовых торгов в России вблизи значений предыдущего дня"