Флоатеры по-прежнему остаются лучшей страховкой от риска - "Локо-Инвест"

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему остаются лучшей страховкой от процентного риска, связанного с неопределенностью дальнейших действий ЦБ РФ, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Оптимизм последних полутора недель на рынке ОФЗ иссяк, и кривая стабилизировалась на достигнутых уровнях. Возвращение геополитических опасений в пятницу приведет к дальнейшему снижению цен госбумаг, которые довольно сильно выросли (преимущественно благодаря техническим, а не фундаментальным факторам). Параллельно в четверг наблюдался резкий рост интереса к флоатерам во всех основных сроках - бумаги, по нашему мнению, по-прежнему остаются лучшей страховкой от процентного риска, связанного с неопределенностью дальнейших действий ЦБ", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.