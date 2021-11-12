"Атона" подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Роснефти

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" для акций "Роснефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Роснефть" продемонстрировала сильные финансовые результаты за 3К21, обусловленные улучшением макроэкономической ситуации и ценовой конъюнктуры и в целом соответствующие нашим прогнозам и консенсус-оценкам. Подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по акциям "Роснефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022 4,2x, предлагая инвесторам уникальное сочетание роста и отличных дивидендных выплат с доходностью 8-9%. В ходе телеконференции мы уделим особое внимание прогнозам на 4К21 и 2022 год, а также обратим внимание на новости по проекту "Восток Ойл", - отмечают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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