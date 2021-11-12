Цена нефти, возможно, удержится около уровня $82/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, смогут удержаться около уровня в $82 за баррель на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent остаются под давлением на фоне крепкого доллара и опасений, что ФРС США начнет предпринять более жесткие меры для сдерживания роста цен. ОПЕК впервые за последнее время выпустил скептический прогноз по мировому спросу на четвертый квартал и в целом 2021 год, понизив его на 0,3 и на 0,2 млн барр./день соответственно из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в КНР и Индии. В случае дальнейшего ухудшения сантимента и раскручивания темы с ужесточением политики ФРС цены на сырье будут находиться под давлением. Но мы полагаем, что в пятницу котировкам нефти удастся удержаться около $82 за баррель", - указывает эксперт ПСБ.

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