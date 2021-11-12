Возможно ослабление рубля до 72 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доллар продолжал глобально дорожать в четверг - участники рынка опасаются, что данные о высокой инфляции в США могут привести к ужесточению политики ФРС. Кроме того, усиливались геополитические риски, и вечером рубль резко ослаб до 71,6 руб./$1. Эти факторы сохранятся и в пятницу. К тому же перед выходными спрос на валюту может традиционно вырасти, и рубль может подешеветь до 72 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Нефтяные котировки, скорее всего, в течение торговой сессии пятницы будут находиться в диапазоне $82-83 за баррель, указывают аналитики.

Рублёвый госдолг, скорее всего, стабилизируется на текущих уровнях. полагают в Sber CIB. Спрос на него со стороны как российских, так и глобальных инвесторов может снизиться.

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