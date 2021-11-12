Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "Роснефть" и "ОГК-2" представят финансовые результаты;

- Ожидаются данные по промышленному производству для еврозоны;

- В США выйдут индекс потребительского доверия от Мичиганского университета и отчёт по действующим нефтяным буровым установкам.

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