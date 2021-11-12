Возможно небольшое ослабление рубля в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль потерял к доллару почти 0,5% стоимости в четверг. Это стало следствием увеличения покупок валюты в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила и выхода на валютный рынок неудовлетворенного спроса на аукционе по размещению ОФЗ. На утренних торгах в пятницу рубль стабилен, но при нарастании негатива пара доллар/рубль будет тестировать на прочность сопротивление 72 руб./$1. Вновь вызывает опасения картина по ОФЗ. Цены обязательств Минфина росли четыре дня подряд, но долгосрочный тренд остается падающим. Вчера на дневном графике был нарисован длинный "хвост" вверх на "зеленой свече". Скорее всего, это является предпосылкой для возобновления распродаж госбумаг, что с учетом негативного внешнего фона приведет к небольшому ослаблению рубля", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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