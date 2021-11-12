"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Walt Disney на уровне $211,76

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Walt Disney Co. на уровне $211,76 за штуку на октябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста около 31,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Walt Disney опубликовал отчет за IV квартал и 12 месяцев 2021 фискального года с окончанием 2 октября. Несмотря на то что компания отчиталась несколько хуже ожиданий по прибыли, это не меняет общей картины. Мы подтверждаем целевую цену по акциям эмитента на уровне $211,76 за бумагу на октябрь 2022 года. Потенциал роста с текущего уровня составляет около 31,5%", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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