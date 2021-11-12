Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

В центре внимания трейдеров оставались опубликованные днем ранее статданные, которые указали на существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

"Инфляция остается устойчиво высокой на удивление многих, кто ждал более быстрого возвращения цен к норме", - отметил старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, которого цитирует CNBC.

"Правда заключается в том, что нельзя закрыть экономику объемом $20 трлн и не ощутить препятствий в процессе ее открытия, но мы надеемся, что проблемы с цепями поставок разрешатся в ближайшие месяцы, и инфляция стабилизируется", - сказал он.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизились на 0,4%. Глава Tesla Илон Маск на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $5 млрд. В понедельник он реализовал опционы на покупку более 2 млн акций Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

Акции Lordstown Motors Corp. подорожали на 23,2% после подъема более чем на 20% на дополнительных торгах в среду. Производитель электромобилей заключил сделку по продаже своего завода компании Foxconn за $230 млн.

Бумаги Twitter (SPB: TWTR) Inc. снизились на 0,7%. Компания создает команду, которая займется разработкой стратегии для будущего использования криптовалют и блокчейн-технологии в целом в рамках социальной сети.

Цена бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) уменьшилась на 7,1%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, а также отметила существенное замедление темпов роста числа подписчиков ее стримингового сервиса Disney+.

Акции Beyond Meat (SPB: BYND) подешевели на 13,3%. Американский производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в 2,8 раза, при этом выручка оказалась хуже прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 158,71 пункта (0,44%) и составил 35921,23 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,56 пункта (0,06%) - до 4649,27 пункта.

Nasdaq Composite набрал 81,58 пункта (0,52%) и составил 15704,28 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в ходе торговой сессии в пятницу.

Японский Nikkei к 8:00 МСК вырос на 1%.

Источники в японском правительстве сообщили, что разрабатываемый проект стимулирующих мер объемом примерно в 30 трлн иен ($262,7 млрд) будет включать в себя повышение зарплат для социальных работников и сотрудников школ, а также субсидирование внутреннего туризма, который возобновится в феврале, написал Trading Economics.

Акции инвесткомпании SoftBank Group дорожают почти на 2,4%.

Котировки бумаг автопроизводителя Toyota Motor Corp. растут на 2,4%, Mitsubishi Motors Corp. - на 0,8%, Mazda Motor Corp. - на 0,5%.

Бумаги технологических Sony Group Corp. и Panasonic Corp. прибавляют в цене 0,8% и 1,7% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК поднялся на 0,2%, в то время как шанхайский Shanghai Composite почти не меняется по сравнению с уровнем на закрытие предыдущей сессии.

В Китае в результате Дня холостяка - фестивального праздника, продлившегося с 1 по 11 ноября, китайские покупатели потратили $139,1 млрд, побив прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Покупатели на платформах Alibaba потратили с 1 по 11 ноября 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), что на 14% больше уровня прошлого года. Котировки акций компании снижаются на 1,8%.

Конкурент Alibaba - JD.com в период с 31 октября по 11 ноября выручил 349,1 млрд юаней ($54,6 млрд), что представляет собой рост на 28% от прошлогоднего уровня. Бумаги JD.com дорожают на 4,5%.

Котировки акций китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются на 1,1%.

Капитализация интернет компании Meituan растет на 3,1%, Tencent Holdings Ltd. - на 1,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК прибавил 1,5%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics растут на 1,4%, в то время как акции его конкурента SK Hynix Inc. дешевеют на 1,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 1,7%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 3,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Котировки акций горнодобывающей Rio Tinto Ltd. выросли на 3,7%, BHP Group - на 2,8% и Fortescue - на 1,9%.

Цены на нефть опускаются в пятницу на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $82,26 за баррель, что на $0,61 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%) - до $82,87 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,04 за баррель, что на $0,55 (0,67%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,25 (0,35%) и составила $81,59 за баррель.

Президент США Джо Байден, отреагировав на опубликованные в минувшую среду статданные, которые показали усиление инфляции в стране до максимального уровня за 31 год, поставил целью сдерживание роста цен, в том числе и на энергоносители, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Для этого Байден поручил двум ведомствам рассмотреть способы снижения цен на энергоресурсы и ограничения манипуляций на рынке. Одной из возможных мер может стать высвобождение стратегических запасов нефти", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Тем временем ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.

"Сейчас очень большой интерес к тому, когда же, наконец, произойдет разворот активности в американском сланцевом секторе к росту", - отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.