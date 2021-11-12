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12 ноября 2021 года 09:27

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. В центре внимания трейдеров оставались опубликованные днем ранее статданные, которые указали на существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце. Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в ходе торговой сессии в пятницу. Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 1,26%. Источники в японском правительстве сообщили, что разрабатываемый проект стимулирующих мер объемом примерно в 30 трлн иен ($262,7 млрд) будет включать в себя повышение зарплат для социальных работников и сотрудников школ, а также субсидирование внутреннего туризма, который возобновится в феврале, написал Trading Economics. Гонконгский Hang Seng к 8:10 МСК поднялся на 0,2%, в то время как шанхайский Shanghai Composite почти не меняется по сравнению с уровнем на закрытие предыдущей сессии. Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК прибавил 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу утром на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Соединенными Штатами нефти из стратегического резерва. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $82,28 за баррель, что на 0,71% ниже цены на закрытие 11 ноября. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,3% - до $82,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,05 за баррель, что на 0,66% ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 0,35% и составила $81,59 за баррель.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен. В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,404 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,247 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 ноября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,02% и составил 104,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив до 724,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,51%), "ЕвроХим-001P-03" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,52%), "ТМК БО-07" (-0,45%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ХК Финанс" (SPV-компания, входит в группу "Хоум Кредит") 11 ноября начало размещение облигаций серии 001P-07 на 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Срок обращения выпуска - три года. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% стоимости гасятся в даты выплат 9-го, 10-го и 11-го купонов.

Сбербанк (MOEX: SBER) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER23 и 001Р-SBER38 на уровне 8,8% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 11 ноября. Срок обращения выпуска серии 001Р-SBER38 - 4 года, серии 001Р-SBER23 - 3 года. Номинальный объем выпуска серии 001Р-SBER38 - 20 млрд рублей, серии 001Р-SBER23 - 10 млрд рублей. Техразмещение серий 001Р-SBER23 и 001Р-SBER38 запланировано на 12 ноября.

Кроме того, Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних дебютных "зеленых" облигаций серии 002P-01 на уровне 8,8% годовых, объем увеличен до 25 млрд рублей с "от 10 млрд рублей". Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере около 8,99% годовых. Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей проходил с 10:00 МСК 9 ноября до 15:00 МСК 11 ноября. Техразмещение запланировано на 12 ноября.

"Охта Групп" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 на 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года на уровне 12,5% годовых. ООО "Охта групп" с 16:00 29 октября до 18:00 МСК 11 ноября проводило сбор заявок на облигации серии БО-П02. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей.

ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 9,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 10,09% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 11 ноября. Техразмещение запланировано на 17 ноября. Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК "Сегежа" полностью разместила 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании. В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: ORUP)) планирует 12 ноября начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты погашения с 37-го по 44-й купоны будет погашено по 8,3% от номинала и еще 8,7% от номинала в дату окончания 48-го купона.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 9,13% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 25-го купона облигаций серии А14 в размере 10% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 мая - 5% годовых) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. Купоны полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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