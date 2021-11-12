Сохраняются риски продолжения снижения S&P 500 в ближайшее время - BCS Express

Сохраняются риски продолжения снижения индекса S&P 500 в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Американские фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправленно. Впечатление от опубликованных ранее данных по инфляции постепенно смягчается. Индекс широкого рынка S&P 500 закрыл торги вблизи уровней предыдущего дня, главным образом за счет "гэпа" на открытии. В ходе сессии инструмент постепенно "сползал", и пространство для снижения еще есть. Сильная зона поддержки может быть встречена в районе 4540-4550 пунктов. После ее достижения у покупателей есть все шансы вернуть инициативу", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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