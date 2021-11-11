Цены евробондов РФ в четверг продолжили снижаться, отыгрывая негативные данные по инфляции в США

Москва. 11 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций, начавшие снижаться в среду вечером, 11 ноября сохранили негативную динамику, отыгрывая опубликованные данные по инфляции в США, оказавшиеся хуже ожиданий аналитиков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно упали в цене еще в среду, в то время как первая реакция отечественных бумаг была относительно сдержанной. В четверг же в отсутствие торгов на американском долговом рынке из-за праздничного дня в США (День ветеранов) российские евробонды догоняли по темпам падения базовые активы, чтобы сохранить сложившиеся ранее кредитные спреды.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 21 базисный пункт по отношению к закрытию 10 ноября и составила 115,81% от номинала, что соответствует доходности 1,47% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 5,5 пункта по отношению к среде и составил 76,5 базисного пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2042 году подешевели в четверг на 62 базисных пункта - до 137,61% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 3,42% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 15 базисных пунктов - до 112,21% от номинала, что соответствует доходности 1,925% годовых (рост на 3,5 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году опустились на 5 базисных пунктов, до 107,2% от номинала, что соответствует доходности 0,91% годовых (рост на 2,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 50 базисных пунктов, подешевев до 128,79% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,53% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 31 базисный пункт, до 111,1% от номинала (доходность выросла на 5,5 базисного пункта, до 2,14% годовых).

И лишь котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 6 базисных пунктов - до 137,61% от номинала (доходность снизилась на 0,3 базисного пункта и составила 3,417% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российский долговой рынок не успел накануне в полной мере отыграть опубликованные данные по росту темпов инфляции в США за октябрь. В свою очередь эта статистика, оказавшаяся хуже ожиданий, вызвала заметную просадку котировок и соответствующий рост доходностей US Treasuries. Таким образом, евробондам России пришлось в четверг догонять процентные ставки базовых активов, чтобы сохранить сложившиеся ранее кредитные спреды, которые немного сузились в среду.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,9%. Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания - на 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,6%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 4,3%.