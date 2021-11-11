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11 ноября 2021 года 19:32

Рынок акций РФ завершил день ростом вслед за нефтью, выстрелил на 18,5% Сургутнефтегаз без новостей

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ вечером в четверг развернулся вверх вместе с нефтью (Brent поднялась к $83 за баррель), металлами и золотом, индекс Мосбиржи поднялся к 4190 пунктам; лидерами роста выступили выстрелившие почти на 20% акции "Сургутнефтегаза" при отсутствии новостей, причем обороты по ним достигли максимума с конца марта 2020 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4189,35 пункта (+0,4%, днем индекс опускался ниже 4130 пунктов), индекс РТС - 1854,48 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,9%.

Доллар просел до 71,17 рубля (-0,13 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли до 40,53 рубля (+18,5% - рекордный рост с осени 2008 года) - максимума с июня 2020 года, объем торгов превысил 10 млрд рублей - максимум с марта 2020 года. Следом подросли "префы" компании - до 39,44 рубля (+3,3%), объем торгов 3,417 млрд рублей.

Также подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

EBITDA "АЛРОСА" в III квартале составила 34,6 млрд рублей, что на 24% ниже уровня предыдущего квартала (в основном за счет снижения объемов продаж) и на 35% выше г/г, сообщила компания в четверг. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 33,5 млрд рублей.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, накануне мировые рынки акций снижались, так как инвесторы оценивали потенциальные последствия ужесточения монетарной политики Федрезерва.

В четверг рынок акций РФ оставался под давлением продаж на фоне подешевевшей нефти после того как администрация президента США Байдена заявила о намерении сдержать рост цен на энергоносители и инфляцию, для чего может быть использован стратегический резерв США (от 45 млн до 60 млн баррелей). Между тем, наметившийся отскок цен промышленных металлов и дорожающее золото поддержал коррекцию акций российских горно-металлургических компаний.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ был напуган разгоном инфляции в США до максимума с ноября 1990 года. Впрочем, в ФРС пока не торопятся с реакцией, поскольку американский регулятор сам добивался ускорения роста цен в течение многих лет. Тем не менее, эффект от повышения доходности по казначейским обязательствам UST и укрепление доллара негативно влияет на настроение инвесторов. Впрочем, есть активы, которые чувствуют себя в инфляционном всплеске вполне комфортно.

В секторе металлов и добычи выросли бумаги золотодобывающих компаний, которые рассматриваются в качестве производных от золота, выступающим одним из основных инструментов защиты капитала от инфляции. Бумаги TCS Group продолжили снижение на ожиданиях роста расходов в связи с планами экспансии в восточной Азии.

Просели акции "Аэрофлота" на фоне внешних новостей: власти Европы, Великобритании и США обвиняют "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в соучастии по провоцированию очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако компания отвергает обвинения и готова защищать себя в суде. Тем не менее, угрозы санкций против авиакомпании на рынке все же воспринимают достаточно серьезно.

Президент США Джо Байден получил письмо от 11 сенаторов-демократов, в котором они призвали запретить экспорт нефти из США, чтобы повлиять на рост цен на бензин. Запрет был снят в 2015 году, когда США оказались в числе крупнейших производителей за счет развития сланцевой нефтедобычи. Впрочем, можно предположить, что за счет таких действий финансовое положение сланцевых компаний ухудшится, а цены на рынках вне США получат повод для роста.

Тем временем, американский рынок акций в четверг демонстрирует готовность к отскоку после инфляционного испуга. Если в ФРС продолжат говорить о временном характере инфляции, то для акций это означает повышение их статуса в качестве защитного инструмента от размывания ценности денег, считает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в первой половине дня был под давлением общего негативного фона, однако к вечеру вектор движения изменился, что позволило закрыть день в "плюсе".

Лидерами роста выступили бумаги золотодобытчиков, взрывным ростом отличились акции "Сургутнефтегаза". Поддержкой для акций "Русала" выступил подорожавший алюминий до отметки $2675 за тонну (+3,7%). Положительную динамику также показали бумаги "Норникеля", которые отыгрывали рост стоимости меди, никеля и палладия.

В пятницу индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов, считает Головинов.

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, в отчете "АЛРОСА" за III квартал результаты прибыли и выручки превзошли ожидания аналитиков. Сильная рыночная конъюнктура на рынке алмазов имеет шансы сохраниться до конца года благодаря высокому спросу на алмазы. Запасы сырья у горнодобывающих компаний и огранщиков находятся на невысоких уровнях в преддверии традиционно сильного новогоднего сезона, что будет способствовать положительной динамике цен на бриллиантовую продукцию. Кроме того, дивидендная доходность акций "АЛРОСА" измеряется двузначными цифрами, акции компании выглядят умеренно-позитивными в долгосрочной перспективе.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,7%, до 10240 рублей) в четверг поддержали новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 720 руб. на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря. Золотодобытчики выросли на фоне продолжения восходящей динамики золота, которое превысило $1860 за унцию - максимум с июня; ближайшим значимым сопротивлением выступает отметка $1880 за унцию.

Цены на золото проверяют на прочность линию долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в августе 2020 года, и расположенную в районе $1840 за унцию. Способность устоять выше этой отметки станет сильным позитивным сигналом, указывающим на высокие шансы роста котировок к $1880 и далее к $1920 (пик июня). С фундаментальной точки зрения сохранение инфляционных опасений вполне может позволить ценам в ближайшие сессии продолжить восходящее движение. Позитивный сигнал, однако, будет отменен в случае возвращения ниже $1840, считает аналитик.

В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,7%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Рынок акций Японии вырос на ожиданиях, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов, сообщает MarketWatch.

ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,3% по сравнению со II кварталом и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,5% и 6,8% соответственно, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг возобновили рост, торги в течение дня характеризовались повышенной волатильностью.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,92 за баррель (+0,3% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,81 за баррель (+0,6% и -3,3% накануне).

ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале 2021 года, говорится в отчете организации.

При этом прогноз спроса в I кв. повышен на 100 тыс. б/с - до 92,77 млн б/с, во II кв. почти сохранен - 95,36 млн б/с, а в III кв. понижен на 440 тыс. б/с - до 98,33 млн б/с, в IV кв. также понижен, на 330 тыс. б/с - до 99,82 млн б/с. ОПЕК также ожидает теперь замедления темпов восстановления спроса в IV квартале 2021 года из-за повышения цен на энергоносители.

Инвесторы оценивают возможность того, что США высвободят больший объем резервов. Президент США Джо Байден сказал, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+29,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,1% и +7,1% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,7%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+3%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,4% и +3,1% "префы").

Подешевели акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-18,9% и -9,3% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-11,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-10,4%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-9,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-9%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-8,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 104,12 млрд рублей (из них 13,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-КОММЕНТАРИЙ


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