Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство еврозоны в сентябре (13:00 МСК);

- индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18:00 МСК);

- финансовые результаты "Роснефти" за III квартал 2021г по МСФО;

- совет директоров "РусАгро" рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Басова;

- квартальные результаты AstraZeneca, Deutsche Telekom.

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