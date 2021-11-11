"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 300,76 руб. за штуку на август 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на действие временных экспортных пошлин, результаты "НЛМК" за III квартал 2021г превысили консенсус-прогнозы, - отмечают аналитики. - Хотя консолидированные продажи металлопродукции по отношению к II кварталу сократились на 4,2% до 4,146 млн тонн благодаря более высоким, чем ожидалось, средним цена реализации продукции, выручка НЛМК выросла в квартальном выражении на 10%, до $4,6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 11% до $2,3 млрд, а чистая прибыль возросла на 19%, до $1,6 млрд. Свободный денежный поток, который является базой для расчета квартальных дивидендов по акциям НЛМК, вырос на 29% и составил $1,1 млрд. При этом долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) сохранилась на уровне 0,4х".

Дивидендная политика "НЛМК" предполагает ежеквартальную выплату на дивиденды 100% свободного денежного потока. При этом для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов компания использует нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня, отмечают эксперты "Финама".

"По итогам квартала Совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 13,33 руб. на акцию, что ненамного ниже рекордных дивидендов за II квартал 2021г, - обращают внимание аналитики. - Дивидендная доходность к текущей цене составляет 6%, что превращает акции "НЛМК" в одни из самых доходных ценных бумаг на рынке. Реестр акционеров на дивиденды закрывается 7 декабря 2021г".

ПАО "НЛМК" - Вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции с долей около 20%. Производственные активы "НЛМК" расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами. Входит в топ-5 рейтинга конкурентоспособности международных металлургических компаний, подготовленного аналитическим агентством World Steel Dynamics.

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