"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet с прогнозной ценой $3520,10

"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet Inc. с прогнозной ценой $3520,10 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 18,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Изменение настроек конфиденциальности в ОС iOS 15 практически не затронуло рекламные доходы Alphabet в браузере и на YouTube. В третьем квартале выручка компании от размещения рекламы в поисковом сервисе Google выросла в годовом выражении на 44%, а выручка от размещения рекламы на YouTube на 43% г/г благодаря быстрому восстановлению отрасли онлайн-рекламы и возобновлению инвестиций в маркетинг со стороны бизнеса. Чистая прибыль Alphabet по итогам квартала расширилась на 68,4% г/г - до рекордных $18,9 млрд. За последние два года котировки акций Alphabet выросли на 130%, и, вероятно, на этом история не закончится", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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