Рубль днем подрастает к доллару и евро, вопреки ситуации на рынке нефти

Москва. 11 ноября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль подрастает к бивалютной корзине, вопреки снижению цен на нефть и некоторому ухудшению интереса инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 71,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,58 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,05 копейки - до 75,83 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 50,14 копейки, до 71,1964 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,18 копейки, до 81,6552 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на снижение цен на нефть и некоторое ухудшение интереса инвесторов к рисковым активам. Котировки "черного золота" продолжили уменьшение после существенного падения днем ранее.

Снижение было зафиксировано впервые за четыре сессии. Его причиной стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса американского доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Следом президент США Джозеф Байден заявил, что его важнейшим приоритетом является именно борьба с инфляцией в стране. "Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой тенденции", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом. Он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

В четверг, 11 ноября, в США праздник - День ветеранов.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизились на 0,73% - до $82,04 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали к этому времени на 0,93% - до $80,58 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные министерства энергетики. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

Утром в четверг позитивное влияние на рынок оказывала новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

"Сейчас рынки продолжают переваривать инфляционный отчет, и доллар далее укрепляет позиции, хотя уже гораздо более скромными темпами. Отношение к риску выглядит нейтрально после вчерашних распродаж, а нефть стабилизировалась, что подает рублю сигнал о сдерживании понижательного давления в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения нашей валюте ничего не угрожает, пока котировки остаются под отметкой 71,5 руб./$1. При этом важно соблюдать осторожность на фоне возможных ястребиных реакций ФРС на вчерашнюю статистику - такие сигналы могут сильнее надавить на рубль", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на прежнем уровне - 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,66% годовых.