Дивдоходность акций Магнита за 2021г может составить 7-8% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Магнита" по итогам 2021 года может оказаться на уровне 7-8%, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 294,37 рубля на акцию. Доходность по озвученным дивидендам составляет 4,4%. Дивиденды "Магнита" оказались выше прошлогодних на 20%, что может быть связано с позитивными результатами за 9 месяцев после присоединения "Дикси". Мы позитивно смотрим на новость и ожидаем, что и выплаты по итогам года также будут повышенными: ожидаем суммарную дивидендную доходность на уровне 7-8%", - отмечают в банке.

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