Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время - "Велес Капитал"

Котировки золота могут продолжить рост в ближайшие торговые сессии, возможен подъем до $1900 за тройскую унцию и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал2 Елена Кожухова.

"Котировки золота в результате инфляционных опасений торговались выше $1860 за тройскую унцию (у максимумов с июня текущего года) с ближайшим значимым сопротивлением $1880. С технической точки зрения цены на золото проверяют на прочность линию долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в августе 2020 года, и расположенную в районе $1840. Способность устоять выше указанной отметки станет сильным позитивным сигналом, указывающим на высокие шансы роста котировок к $1880, а далее к $1920 (пик июня текущего года). С фундаментальной точки зрения сохранение инфляционных опасений вполне может позволить ценам в ближайшие сессии продолжить восходящее движение. Позитивный сигнал, однако, будет отменен в случае возвращения ниже $1840за тройскую унцию", - пишет эксперт в комментарии.

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