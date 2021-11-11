Рынок акций РФ утром упал вслед за нефтью, раллирует и входит в тройку по оборотам ИСКЧ

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг упал вслед за откатом нефти и индикаторов в США на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва в условиях ускорения инфляции, индекс МосБиржи откатился в район 4135 пунктов во главе с TCS Group; во "втором эшелоне" раллируют на 25% акции ПАО "Институт стволовых клеток человека", причем бумаги вошли в тройку лидеров по оборотам на Мосбирже.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4135,41 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1829,35 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар стоит 71,22 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-3%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,2%).

EBITDA "АЛРОСА" в III квартале составила 34,6 млрд рублей, что на 24% ниже уровня предыдущего квартала (в основном за счет снижения объемов продаж) и на 35% выше г/г, сообщила компания в четверг. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 33,5 млрд рублей.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, главной темой прошедшего дня были данные об ускорении инфляции в Китае и США, рынку уже все сложнее верить во временный характер роста цен. На этом фоне растут опасения по поводу вынужденных более агрессивных действий ФРС по сдерживанию роста цен.

На нефть оказали влияние заявления из администрации США. Президент Джо Байден сообщил, что обратился в Национальный экономический совет с просьбой разработать меры по снижению цен на энергоносители. Он также говорил с Федеральной комиссией по торговле о предотвращении рыночных манипуляций. На прошлой неделе США продали 3,1 млн баррелей из стратегических резервов, что и стало причиной роста запасов, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост инфляции в США усиливает позиции "медведей". Увеличились опасения, что ФРС будет сокращать объем выкупа с рынка облигаций темпами более быстрыми, чем объявленные $15 млрд в месяц, а также что повышение ставки может начаться ранее середины следующего года, считает он.

Индекс МосБиржи отыграл вечерние распродажи среды отрицательным "гэпом" утром в четверг. Поддержка по индексу МосБиржи расположена в районе чуть выше 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от сентября прошлого года. Если рынок сумеет закрепиться ниже поддержки, то среднесрочным инвесторам нужно всерьез задумываться о сокращении "длинных" позиций.

На внешних рынках утром в четверг наблюдает коррекция вверх, но это, вероятно, лишь технический отскок на фиксации спекулятивной прибыли. Рост инфляционных опасений поддержал золото, которое сумело преодолеть район сопротивления $1820-1830 за унцию, причем на растущем долларе. Теперь котировкам двинуться к следующей цели, которая расположена примерно на $100 выше. Акции золотодобытчиков стоит сохранять в портфелях, сейчас это один из самых безопасных и потенциально прибыльных активов, считает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяное ралли было прервано выросшим долларом и нейтральной статистикой Минэнерго США по запасам сырья.

Индекс доллара DXY обновил максимум за 4 месяца. Драйвером послужила статистика по инфляции в США, которая усилила опасения из-за перспективы более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Сильный доллар стал ключевым фактором снижения цен на нефть, поскольку он делает топливо менее доступным для держателей других валют. Сам по себе скачок не так важен, как важны ожидания. Участники рынка закладывают в котировки риски дальнейшего укрепления американской валюты.

Brent растеряла приобретения предыдущих двух дней, но потенциал для продолжения восходящей волны по-прежнему остается. Локальным сопротивлением, отделяющим инструмент от максимумов, выступает зона $85,2-85,5 за баррель. В четверг интерес представляет ежемесячный прогноз по рынку нефти от ОПЕК.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев констатирует отсутствие сильных факторов поддержки для рынка акций РФ.

Высокий уровень инфляции может вынудить ФРС повысить ключевую ставку раньше текущих ожиданий, что негативно скажется на рынках. Доходность казначейских облигаций США резко увеличилась, а индекс доллара достиг уровней середины прошлого года.

Утром в четверг настроения на мировых рынках постепенно улучшаются, котировки на промышленные металлы подрастают, нефть пытается остановить снижение. Однако сильные факторы, способные оказать российскому рынку акций поддержку, пока отсутствуют, считает Соловьев.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что инвесторы начинают осознавать серьезность складывающейся ситуации в условиях ускорения инфляции, что угрожает ростом ключевых процентных ставок.

Возможно, что на рынках начали формироваться условия для долгожданной нисходящей коррекции. Однако по основному сценарию, в среднесрочной перспективе (до середины следующего года) проинфляционный рост рынков (например, рынка акций и нефти), пусть и с периодическими коррекциями вниз (усилится волатильность рынков), вполне может продолжиться, пока полностью не прояснится, когда и как произойдет реальное ужесточение кредитно-денежной политики ФРС и насколько вырастут процентные ставки.

В США в среду индексы акций снизились на 0,7-1,7% на данных о скачке американской инфляции в октябре. По данным Минтруда США, потребительские цены в октябре выросли на 6,2% в годовом выражении (максимальными темпами почти за 31 год - с ноября 1990 года) при прогнозах роста до 5,8% с сентябрьского уровня 5,4%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Данные по инфляции являются ключевыми для принятия Федрезервом решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс. (минимум с марта 2020 года), тогда как эксперты ожидали 260 тыс.

В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,2%, FTSE и CAC 40 снизились в пределах 0,1%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Рынок акций Японии вырос на ожиданиях, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов, сообщает MarketWatch.

ВВП Великобритании в III квартале вырос на 1,3% по сравнению со II кварталом и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,5% и 6,8% соответственно, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после отката накануне на фоне увеличения запасов нефти в США и укрепления доллара на статистике по инфляции.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $82,61 за баррель (-0,04% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $81,34 за баррель (без изменений и -3,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1-1,6 млн баррелей.

Между тем в четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+24,8%, до 174 рубля; объем торгов превысил 1,839 млрд рублей), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+14,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7% и +5,5% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,7%).

Активный рост ценных бумаг ИСКЧ продолжается 4-й день подряд: с начала недели акции выросли почти в 2,1 раза - с уровня 84,5 рубля.

Подешевели бумаги "МГТС" (MOEX: MGTS) (-7,3% и -7,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,12 млрд рублей (из них 3,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,19 млрд рублей на акции "Полюса").