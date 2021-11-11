Диапазон 70,75-72,25 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 70,75-72,25 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в первой половине приближался к отметке в 70,50 руб./$1 на фоне растущих нефтяных цен. Впрочем, затем на валюты EM оказала давление публикация неожиданно высокой инфляции в США, в результате по итогам дня курс USD/RUB вырос на 0,8% до 71,30 руб./$1. В четверг он снижается на 0,11% в рамках коррекции и находится около 71,20 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Внешний фон для рубля и других валют EM складывается негативный, и сегодня сложно ожидать существенного укрепления рубля - диапазон в 70,75-72,25 руб./$1 остается актуальным", - пишут аналитики банка.

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