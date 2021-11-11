Результаты аукционов ОФЗ подтвердили наличие аппетита к риску у инвесторов - Росбанк

Результаты аукционов ОФЗ подтвердили наличие аппетита к риску у локальных и глобальных инвесторов, говорится в комментарии Росбанка.

"Аукционы ОФЗ по размещению серий 26239 и 26240 собрали в среду неплохой спрос (87,7 млрд руб. и 35,5 млрд руб., соответственно) и показали довольно прочные уровни по доходностям отсечения (8,02% и 8,03%), таким образом, подтвердив наличие аппетита к риску среди локальных и глобальных игроков. Сразу после аукционов доходности в аукционных бумагах корректировались на 1-2 бп, но не удержались - настрой охладел после неожиданного ухудшения инфляционных данных в США, потянувших за собой рост доходностей казначейских бумаг по всему спектру дюраций. Этот фактор "стресса" еще предстоит проверить на прочность после возобновления работы американских бирж в пятницу", - пишут эксперты банка.

Однако в среду финальным аккордом для локального рынка и, пожалуй, наиболее весомым на перспективу ближайших дней, по мнению аналитиков Росбанка, стал первый релиз недельной инфляции с темпом ниже 0,2% н/н (см. Макроэкономика). "Мы полагаем, это обстоятельство придаст уверенности среднему участку кривой ОФЗ, ведь признаки замедления инфляции - хороший повод задуматься о замедлении темпов ужесточения процентной политики", - отмечается в комментарии.

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