Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может составить около 10% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "ТГК-1" по итогам 2021 года может составить около 10%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы позитивно оцениваем результаты компании по МСФО за 9 месяцев 2021 года. На улучшении финансовых показателей сказался рост доходов от реализации электроэнергии, мощности и тепловой энергии. При сохранении таких темпов роста выручки и чистой прибыли в четвертом квартале можно ожидать хороших дивидендов по году. "ТГК-1", как "дочка" ГЭХ, платит 50% от чистой прибыли по МСФО. По нашим оценкам, можно рассчитывать на 0,0011 руб./акцию, доходность - около 10%", - отмечают эксперты банка.

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