"Атон" подтверждает рейтинг акций Evraz на уровне "выше рынка", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"День инвестора в целом произвел положительное впечатление - увеличение объемов капзатрат соответствует общей тенденции в секторе, а подтверждение того, что процесс выделения Распадской идет по плану, и возможность выплаты промежуточных дивидендов - как раз таких новостей и ждет рынок. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по Evraz, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,0x против 4,3x в среднем по российскому стальному сектору", - пишут аналитики "Атона".

Эксперты напоминают, что Evraz на Дне инвестора подтвердил планы по выделению Распадской - этот процесс планируется завершить в 1К/2К22 после получения корпоративных разрешений (что ожидается до конца 2021г). По словам менеджмента, акционерам Evraz планируется предоставить несколько опций, включая денежную альтернативу (выкуп).

"Компания объявила о стратегических инициативах, которые должны увеличить EBITDA на $630 млн к 2026г: новый интегрированный литейно-прокатный комплекс плоского проката мощностью 2,5 млн т/год на ЕВРАЗ ЗСМК, новый 100-метровый рельсовый стан на заводе Pueblo, а также линия переработки ванадиевого шлака мощностью 8,6 млн т/год. Общие капзатраты оцениваются примерно в $1 млрд в период до 2026г, при этом соотношение чистый долг/EBITDA остается ниже 2x. Объем дополнительной налоговой нагрузки Evraz оценивает примерно в $250-300 млн в год начиная с 2022г", - отмечается в комментарии "Атона".

Также компания Evraz рассматривает возможность листинга на Мосбирже. Руководство допускает возможность выплаты промежуточных дивидендов за 9М21.

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