Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Роснефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Роснефти", бумаги эмитента - фавориты нефтяного сектора, сообщается в обзоре.

"Роснефть" опубликует результаты за 3К21 по МСФО в пятницу, 12 ноября, в 10:00 МСК, а в 16:00 МСК проведет телефонную конференцию.

"Рост выручки сдерживается фактором объема из-за продажи малорентабельных "хвостовых" активов и небольшим укреплением рубля относительно американского доллара. Согласно нашим оценкам, валовая выручка "Роснефти" увеличится в 3К21 на 2% к/к (до 2220 млрд руб.) на фоне более высоких цен на нефть. Увеличение выручки должно обеспечить 12%-ный рост EBITDA относительно 2К21 (до 642 млрд руб.). Мы ожидаем минимальный эффект от курсовых разниц, так как курс USD/RUB на конец отчетного периода практически соответствовал курсу на конец 2К21. Чистая прибыль акционерам прогнозируется на уровне 307 млрд руб. (+32% к/к)", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

" В ходе телеконференции мы рассчитываем услышать от руководства компании комментарии относительно оценки 5%-ной доли в проекте "Восток Ойл", которую "Роснефть" продала консорциуму трейдеров во главе с Vitol. Поскольку сделка была закрыта в середине октября (то есть после отчетной даты), отчетность за 3К21, как мы считаем, еще не отразит информацию о финансовом результате от данной транзакции. "Роснефть", по акциям которой мы сохраняем рейтинг "покупать" - наш фаворит среди российских нефтяных компаний", - указывают эксперты банка.

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