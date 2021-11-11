Котировки акций АЛРОСА будут консолидироваться в диапазоне 120-140 руб. в среднесрочной перспективе - "Финам"

Котировки акций "АЛРОСА" будут консолидироваться в диапазоне 120-140 руб. в среднесрочной перспективе, полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"АЛРОСА" удвоила продажи за 10 месяцев, что не удивительно, если вспомнить, что летом 2020г продажи практически полностью останавливались, - напоминает эксперт. - После роста продаж в конце 2020 - начале 2021гг, обусловленного отложенным спросом и реализацией накопленных запасов, сейчас динамика продаж приходит в норму. Значительного роста продаж в дальнейшем ожидать не стоит. Дело не в спросе. Спрос-то как раз находится на высоком уровне и уже превосходит "допандемийный" 2019г. Но возможности нарастить добычу ограничены восстановлением работы имеющихся рудников. На то, чтобы вернуть в строй рудник "Мир", который до 2017г давал около 10% объемов "АЛРОСА", уйдут годы".

Эта ситуация, по мнению Калачева, компенсируется ростом цен реализации. Цены на алмазы ювелирного качества продолжают расти, поскольку предложение отстает от спроса. Мировая алмазная отрасль снизила добычу примерно на 20% и не может полностью восстановиться. Новых ресурсов мало, и новые проекты реализуются долго.

"Акции "АЛРОСА" показали феноменальный рост с марта прошлого года. С начала 2021г они подорожали в полтора раза до пиковых значений сентября, а сейчас находятся в коррекции. Их поддерживает сильная дивидендная политика компании. В удачные периоды "АЛРОСА" распределяет на дивиденды не менее 100% свободного денежного протока, полученного за соответствующее полугодие. Такая политика позволила выплатить акционерам рекордные дивиденды за II полугодие 2020г. За I полугодие они тоже получились очень неплохие, по 8,79 руб., что дает доходность порядка 6,4% к цене акций на дату закрытия реестра. Однако поддерживать такой уровень доходности в будущем может оказаться непросто", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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