Возможен рост доходности ОФЗ на 5-10 б.п. в четверг - ПСБ

Возможен рост доходности ОФЗ на 5-10 б.п. на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 10-летних ОФЗ в среду снизилась до 8,02% (минус 7 б.п.), 2-летних - до 8,35% (минус 8 б.п.). Рынок позитивно воспринял результаты аукционов Минфина. После вышедших данных по инфляции в США, которая оказалась выше прогнозов и ускорилась до 6,2% г/г, инвесторы повысили ожидания более раннего повышения ставки ФРС. Доходность UST-10 резко выросла до 1,55% (+11 б.п.). На этом фоне спрос на рисковые активы в четверг снижается. Ускорение темпов роста мировых цен на потребительские товары негативно для российского рынка, поскольку повышает ожидания по ключевой ставке ЦБР. В связи с этим ждем в четверг роста доходности ОФЗ на 5-10 б.п." - отмечает эксперт ПСБ.

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