Рубль будет торговаться в четверг в диапазоне 71,5-72,4 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в четверг в диапазоне 71,5-72,4 руб./$1 и на уровне 81,9-82,8 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"10 ноября российский рубль менялся разнонаправленно к доллару и евро вслед за динамикой валют на рынке Forex. По итогам торгов курс доллара составил 71,02 руб. (+26,75 коп.), курс евро - 81,78 руб. (-12,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 9,9 коп. и составила 75,85 руб. Снижение котировок нефти более чем на 1% после публикации данных о росте запасов в США также оказали влияние на курс национальной валюты", - напоминает эксперт.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $83,67 за баррель (-1,31%), цена декабрьских контрактов на нефть марки WTI составила $82,57 за баррель (-1,88%).

Бадьянов отмечает, что на открытии торгов 11 ноября курс доллара составил 71,39 руб. (+8,75 коп.), курс евро - 81,96 руб. (+31,5 коп.). В течение дня российский рубль, по мнению аналитика, может торговаться в диапазоне 71,5-72,4 руб. в паре с долларом и на уровне 81,9-82,8 руб. в паре с европейской валютой.

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