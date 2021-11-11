Индекс Мосбиржи проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 4120-4220п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4120-4220 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Российские фондовые индексы в начале торгов в четверг, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначной ситуации на мировых площадках. Краткосрочная ситуация на фондовых рынках смещается в пользу продавцов, что несет в себе понижательные риски для российских акций. В то же время цены на нефть и металлы пока еще достаточно высоки, чтобы сдержать рынок и рубль от сильных просадок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 4120-4220 пунктов", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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