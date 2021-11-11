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ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
11 ноября 2021 года 10:16
Идея дня: стоит обратить внимание на акции LVMH - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "В связи с политикой Китая мы ожидаем высоких продаж предметов роскоши в IV кв. 2021г и I кв. 2022г. В дополнение к нашей торговой идее по Richemont - входит в Топ-10 глобальных акций - мы обращаем внимание на LVMH, чьи бренды сильно связанны с Китаем", - пишут аналитики инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ФРАНЦИЯ-LVMH-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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