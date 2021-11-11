Идея дня: стоит обратить внимание на акции LVMH - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"В связи с политикой Китая мы ожидаем высоких продаж предметов роскоши в IV кв. 2021г и I кв. 2022г. В дополнение к нашей торговой идее по Richemont - входит в Топ-10 глобальных акций - мы обращаем внимание на LVMH, чьи бренды сильно связанны с Китаем", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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