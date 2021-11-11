Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 4150-4200п в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 4150-4200 пунктов в течение торговой сессии в четверг в связи с отсутствием сильных факторов, способных оказать поддержку российскому рынку акций, несмотря на неплохой внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

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