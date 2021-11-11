Утренние прогнозы: рынок акций РФ сохраняет потенциал для дальнейшего снижения

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне.

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Несмотря на неплохой внешний фон, сильные факторы, способные оказать российскому рынку поддержку, отсутствуют. Полагаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет консолидироваться в диапазоне 4150-4200 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначной ситуации на мировых площадках. Нефть в среду резко развернулась вниз, в то время как в США продолжались коррекционные продажи на фоне инфляционных опасений. Краткосрочная ситуация на фондовых площадках смещается в пользу продавцов, что несет в себе понижательные риски для российских акций. В то же время цены на нефть и металлы пока еще достаточно высоки, чтобы сдержать рынок и рубль от сильных просадок".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. Позднее не исключен дальнейший коррекционный рост индекса к ближайшему значимому уровню 4200 пунктов".

BCS Express: (Василий Карпунин): "Основная часть снижения российского рынка акций в среду пришлась на вечернюю сессию, поэтому в четверг индекс Мосбиржи может открыться с гэпом в районе 4130 пунктов. Потенциал для дальнейшей коррекции еще есть. Целью выступает зона 4060-4080 пунктов. При этом в более широкой перспективе восходящий тренд по индексу все еще актуален и говорить о его завершении преждевременно".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи отыграет вечерние распродажи среды отрицательным гэпом в четверг утром. Поддержка по нему расположена в районе чуть выше 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от сентября прошлого года, и на открытии рынка она может быть протестирована. Если рынок сумеет закрепиться ниже поддержки, то среднесрочным инвесторам нужно всерьез задумываться о сокращении длинных позиций. Утром четверга американские фьючерсы, нефть и металлы слабо подрастают. Но нет оснований думать, что инвесторы забыли про инфляцию, возможно, пока мы видим лишь технический отскок на фиксации спекулятивной прибыли. Поэтому покупать сейчас что-то даже спекулятивно на отскок рискованно".