.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 годах
Еврокомиссия повысила прогноз роста российской экономики в 2021 году до 3,9%, в 2022 году - до 2,6%. Реальный ВВП РФ к настоящему времени превысил допандемический уровень, отмечает ЕК. Улучшен на текущий год и прогноз роста ВВП еврозоны
 
ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
ВВП РФ в 3-м квартале 2021 года с исключением сезонного фактора снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, впервые со 2-го квартала 2020 года, говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы ВЭБа. "По оценке...
 
Операторы фиксированной связи ждут роста тарифов в 2022 году
Около 80% крупных российских операторов фиксированной связи (ШПД, телефонии, ЦОД, ТВ и видеонаблюдения) ожидают повышения тарифов на свои услуги в 2022 году, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, основанного...
 
Цифровым экосистемам предложено блокировать информацию о незаконных товарах
В автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Источники пояснили, что предлагается обязать...
 
11 ноября 2021 года 09:53

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал в среду на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце. Рынок внимательно следит за данными об инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Рынок акций Японии растет в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов. Поддержку японскому рынку оказывает также ослабление курса нацвалюты. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК уменьшился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром слегка повышаются после существенного падения днем ранее. Снижение было зафиксировано впервые за четыре сессии. Его причиной стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса американского доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет. Между тем в четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,07% - до $82,7 за баррель. В среду их цена упала на 2,5% и составила на закрытие $82,64 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром выросли на 0,15% - до $81,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,3% и составила $81,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные министерства энергетики. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts. В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,195 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,026 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,036% и составил 104,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,014%, опустившись до 724,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,26%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,24%) и "Росбанк-002Р-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,62%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,32%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ДОМ.РФ установил финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-09R объемом до 15 млрд рублей на уровне 8,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,78% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 ноября. Техразмещение запланировано на 16 ноября. С выпуском облигаций ДОМ.РФ выходил в предыдущий раз в июне 2020 года. Тогда эмитент разместил 3-летние облигации серии 001Р-08R на 15 млрд рублей по ставке 5,5% годовых.

ВЭБ 18 ноября проведет сбор заявок на облигации от 30 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 160-175 базисных пунктов к ставке RUONIA. Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 7-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. 23 ноября по займам предстоит исполнение оферт. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01Р-01 на 1 млрд рублей.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 ноября 2021 года 19:32
Рынок акций РФ завершил день ростом вслед за нефтью, выстрелил на 18,5% Сургутнефтегаз без новостей
Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ вечером в четверг развернулся вверх вместе с нефтью (Brent поднялась к $83 за баррель), металлами и золотом, индекс Мосбиржи поднялся к 4190 пунктам; лидерами роста выступили выстрелившие почти на 20% акции "Сургутнефтегаза" при отсутствии новостей, причем обороты по ним достигли максимума с конца марта 2020 года.    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 19:31
Рубль вечером продолжает немного укрепляться к доллару и евро в условиях сниженной активности рынка
Москва. 11 ноября. Доллар и евро продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США.    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 19:01
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство еврозоны в сентябре (13:00 МСК); - индексы...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ в четверг продолжили снижаться, отыгрывая негативные данные по инфляции в США
Москва. 11 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций, начавшие снижаться в среду вечером, 11 ноября сохранили негативную динамику, отыгрывая опубликованные данные по инфляции в США, оказавшиеся хуже ожиданий аналитиков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно упали в цене еще в среду, в то время как первая реакция отечественных бумаг была относительно сдержанной. В четверг же в отсутствие торгов на американском долговом рынке из-за праздничного дня в США (День ветеранов) российские евробонды догоняли по темпам падения базовые активы, чтобы сохранить сложившиеся ранее кредитные спреды.    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:44
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 300,76 руб. за штуку на август 2022г, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на действие временных экспортных пошлин, результаты "НЛМК" за III квартал...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 18:21
Вероятны новые попытки пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 руб./$1 - "Велес Капитал"
Вероятны новые попытки пары доллар/рубль закрепиться ниже 71 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Рубль в четверг отыгрывал существенную часть потерь, понесенных накануне, - отмечает эксперт. - На открытии рано утром...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:56
Существует риск краткосрочного продолжения снижения цены акций Walt Disney - BCS Express
Существует потенциальный риск еще большего снижения цены акций Walt Disney Co. в краткосрочной перспективе, считают аналитики BCS Express. "Компания Walt Disney опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2021 финансового года, оказавшиеся ниже консенсус-прогнозов. Основной позитив уже...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:35
"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet с прогнозной ценой $3520,10
"Финам" рекомендует покупать акции Alphabet Inc. с прогнозной ценой $3520,10 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 18,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Изменение настроек конфиденциальности в ОС iOS 15 практически не...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 17:13
Дивдоходность акций Магнита за 2021г может составить 7-8% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Магнита" по итогам 2021 года может оказаться на уровне 7-8%, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 294,37 рубля на акцию. Доходность по...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 16:52
BCS Express снизил прогнозную стоимость акций ViacomCBS до $63,5
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций ViacomCBS Inc. с $67 до $63,5 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "По итогам ежеквартальной отчетности ViacomCBS мы не меняем нашего позитивного взгляда на компанию и сохраняем...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 16:30
Акции Beyond Meat в текущий момент подходят для спекулятивных покупок - BCS Express
Акции Beyond Meat в текущий момент подходят для спекулятивных покупок, а не для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии BCS Express. "Если смотреть глобально, то у компании Beyond Meat большое будущее со значительным потенциалом. Однако инвесторам нужны сильные результаты, а финансовая...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 16:14
Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию торгов в четверг - "Открытие Инвестиции"
Возможен отскок вверх индекса Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии в четверг, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Российский рынок, как впрочем и другие, "напуган" разгоном инфляции в США до максимума с...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 16:01
Рубль днем подрастает к доллару и евро, вопреки ситуации на рынке нефти
Москва. 11 ноября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль подрастает к бивалютной корзине, вопреки снижению цен на нефть и некоторому ухудшению интереса инвесторов к риску.    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 15:51
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшие торговые сессии, возможен подъем до $1900 за тройскую унцию и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал2 Елена Кожухова. "Котировки золота в результате инфляционных опасений торговались выше $1860 за тройскую унцию (у...    читать дальше
.
11 ноября 2021 года 15:31
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Texas Instruments до $188,5
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Texas Instruments до $188,5 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем отчет эмитента за третий квартал 2021 года нейтрально: квартальные результаты оказались выше первоначальных...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.