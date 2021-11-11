Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал в среду на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце. Рынок внимательно следит за данными об инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%. Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Рынок акций Японии растет в ожидании того, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет экономических стимулов. Поддержку японскому рынку оказывает также ослабление курса нацвалюты. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущей торговой сессии. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:31 МСК уменьшился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром слегка повышаются после существенного падения днем ранее. Снижение было зафиксировано впервые за четыре сессии. Его причиной стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса американского доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет. Между тем в четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,07% - до $82,7 за баррель. В среду их цена упала на 2,5% и составила на закрытие $82,64 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром выросли на 0,15% - до $81,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 3,3% и составила $81,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные министерства энергетики. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts. В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,195 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,026 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,036% и составил 104,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,014%, опустившись до 724,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,26%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,24%) и "Росбанк-002Р-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,62%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,32%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ДОМ.РФ установил финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-09R объемом до 15 млрд рублей на уровне 8,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,78% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 ноября. Техразмещение запланировано на 16 ноября. С выпуском облигаций ДОМ.РФ выходил в предыдущий раз в июне 2020 года. Тогда эмитент разместил 3-летние облигации серии 001Р-08R на 15 млрд рублей по ставке 5,5% годовых.

ВЭБ 18 ноября проведет сбор заявок на облигации от 30 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 160-175 базисных пунктов к ставке RUONIA. Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 7-го купона по облигациям серий БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 на уровне 7% годовых. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. 23 ноября по займам предстоит исполнение оферт. В обращении также находятся облигации компании серии БО-01Р-01 на 1 млрд рублей.