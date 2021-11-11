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ВВП РФ в 3-м квартале с исключением сезонности снизился в поквартальном сравнении, впервые со 2-го квартала 2020 г. - ВЭБ
11 ноября 2021 года 09:48
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. Позднее не исключен дальнейший коррекционный рост индекса к ближайшему значимому уровню 4200 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня станет динамика нефтяных фьючерсов, полагает Манжос. Выхода значимой иностранной статистики не ожидается в связи с праздничным днем в США, но рынок акций за океаном все же будет открыт, обращает внимание аналитик "Алго Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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