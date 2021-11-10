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10 ноября 2021 года 19:15

Рынок акций РФ в среду снизился вместе с миром из-за ускорения инфляции в КНР и США

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ускорения инфляции в Китае и США, что подогревает опасения ужесточения монетарной политики центробанков, также "быков" сдерживала забуксовавшая в росте нефть (Brent не удержалась выше $85 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 4170 пунктов во главе с расписками TCS Group.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4172,47 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1853,64 пункта (-0,6%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 70,91 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-3,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Магнита" (-1,2%, до 6622,5 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,5% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 294,37 рубля на акцию, общая сумма выплат - 29,999 млрд рублей, планируемая дата закрытия реестра акционеров - 31 декабря, сообщил ритейлер.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков предупреждает, что российский рынок рискует свалиться в более глубокую коррекцию из-за нарастания инфляционных рисков в США и Китае. Все это укрепляет ожидания, что центральные банки начнут активно повышать ставки, как это уже делают ЦБ РФ, центральные банки восточной Европы и Латинской Америки. Также напоминает о себе проблема китайских застройщиков. Единственным заметным светлым пятном рынка выступили акции En+ (MOEX: ENPG) и "Русала", которые подорожали вместе с алюминием.

Просел финансовый сектор во главе с TCS Group. Компания планирует международную экспансию на весьма конкурентных рынках восточной Азии, что может резко увеличить ее расходы. Сектор химии и нефтехимии продолжил демонстрировать повышенную волатильность из-за акций упавших бумаг "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Акрона" (MOEX: AKRN).

В пользу сохранения текущих оценок европейских активов говорят корпоративные отчеты. Первоначально ожидалось, что прибыль европейских корпораций увеличится в III квартале на 47,2%, а текущие оценки роста уже составляют 60,7%.

Оценки текущего состояния рынка нефти говорят о том, что реальный дефицит все же присутствует. Исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди полагает, что спрос уже вернулся к показателям до пандемии. В I квартале он превысит 100 млн б/с, а цена Brent вполне может подняться до $100 за баррель. Харди также полагает, что продажа стратегических резервов США будет иметь лишь краткосрочный эффект.

Многое определится вечерними статданными. Более высокие темпы инфляции не способствуют улучшению настроений инвесторов. Однако подтверждение существенного снижения запасов в США способно закрепить котировки Brent выше $85 за баррель.

Закрытие основной сессии ниже 4200 пунктов по индексу МосБиржи второй день подряд усиливает сигналы на продажу и тестирование первой зоны поддержки 4100-4120 пунктов, считает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что на первый план выходят инфляционные риски. Потребительская инфляция в США в октябре неожиданно превысила прогнозы и впервые за три десятилетия оказалась выше 6%. Усиление инфляции в США означает вероятность более скорого повышения ставок ФРС. Дополнительное ослабление риск-аппетитов вызвали новости из Китая, где еще один крупный застройщик Fantasia Holdings вплотную приблизился к банкротству, акции компании обвалились на десятки процентов.

В четверг осторожность на рынках может сохраниться. Тон рыночным настроениям задаст экономическая статистика из КНР за октябрь - инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства, днем выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ, также будут опубликованы прогнозы европейского регулятора. В этот же день свой ежемесячный отчет обнародует ОПЕК. Индекс МосБиржи в четверг будет колебаться в пределах 4100-4200 пунктов, считает Бахтин.

Руководитель отдела управления акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик полагает, что краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 4140-4210 пунктов, по индексу РТС - 1840-1900 пунктов.

Европа остается вблизи новых максимумов благодаря сильным отчетам. Однако на повестке дня данные по китайской и американской инфляции. Кроме того, негатива на азиатских площадках добавляют новости с рынка недвижимости: Evergrande просрочила выплату по купонам в размере $148,1 млн, а торги акциями девелопера Fantasia Group приостановлены сразу на месяц.

Американские данные по инфляции также оказались неутешительными. Однако решение проблем с цепочками поставок, смещение спроса в пользу услуг после повышенного спроса на товары должны привести к замедлению инфляции.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,7%) на официальных данных о росте инфляции в Китае в октябре, в Европе индексы подросли (индексы CAC 40, DAX и FTSE выросли на 0,1-0,7%), снижаются США (индекс S&P 500 просел на 0,1%, Nasdaq - на 0,4%).

Потребительская инфляция (индекс CPI) в Китае в октябре ускорилась до 1,5% - максимума за 13 месяцев, с сентября 2020 года, из-за повышения стоимости непродовольственной продукции. Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4% после роста на 0,7% в сентябре, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

В США потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 6,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,9% после сентябрьских 5,4%. Рост CPI к сентябрю составил 0,9% при ожидавшемся повышении на 0,6% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице в США составило на прошлой неделе 267 тыс., эксперты ожидали 260 тыс.

Нефть вечером в среду растеряла утренний рост, подогретый ранее данными Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США.

Официальные данные министерства энергетики США показали, что запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1-1,6 млн баррелей), товарные запасы бензина снизились на 1,56 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,25-1,6 млн), а запасы дистиллятов уменьшились на 2,61 млн баррелей (прогнозы варьировались от снижения на 1 млн до неизменности показателя).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,38 за баррель (-0,5% и +1,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $83,37 за баррель (-0,9% и +2,7% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,3%), "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-5,2%), АДР Cian (MOEX: CIAN) (-4,9%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,1%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,1%).

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,9%) в январе-сентябре 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 13,1% в годовом выражении - до 7,207 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Консолидированная выручка ПАО увеличилась на 16,4% и составила 71,751 млрд рублей.

Выросли акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+39,7% и +16,3% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+30,4%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+22,2% и +10,6% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,7%), En+ (+4,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,8%).

Рыночная капитализация "Квадры" превысила в среду 18,78 млрд рублей. Скачок акций произошел после известий, что стоимость 100% акций ПАО "Квадра" составляет 32,8 млрд руб., о чем говорится в отчете об оценке, проведенной PwC.

Оценка в рамках подготовки к потенциальной сделке с акциями "Квадры", с результатами которой ознакомился "Интерфакс", была проведена PwC в сентябре 2021 года. Согласно документу, PwC оценил рыночную стоимость компании в 57,33 млрд руб. С учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи стоимость 100% акций была определена в 32,78 млрд руб., говорится в документе.

При этом, как следует из документа, под влиянием таких существенных для компании факторов, как рост тарифов, цены на газ, уровень капзатрат, переход на механизм "альтернативной котельной", объемы реализации электроэнергии, тепловой энергии, мощности и прочих, оценка может меняться в диапазоне 23,88-41,76 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,84 млрд рублей (из них 14,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,97 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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