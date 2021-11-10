Цены евробондов РФ вечером развернулись вниз вслед за UST после публикации в США данных о росте инфляции

Москва. 10 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций, подраставшие в первой половине дня, в среду вечером развернулись вниз вслед за отрицательной динамикой базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся после публикации в США данных о росте инфляции в октябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более стабильной динамики отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 9 ноября и составила 116,05% от номинала, что соответствует доходности 1,405% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 22 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,52% от номинала, что соответствует доходности 0,68% годовых (рост на 8,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 8 пунктов по отношению к вторнику и составил 72,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 15 базисных пунктов - до 138,57% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,37% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 132,94% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, до 3,375% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 112,4% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году опустились на 8,5 базисного пункта, до 107,27% от номинала, что соответствует доходности 0,87% годовых (рост на 2,5 базисного пункта).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 59 базисных пунктов, подешевев до 129,71% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 3,485% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подешевел за день на 5,5 базисного пункта, до 111,22% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 2,12% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций в первой половине дня демонстрировал умеренный рост котировок. Однако после публикации в США данных по инфляции за октябрь ситуация в секторе базовых активов ухудшилась, что привело к отрицательной ценовой коррекции и отечественных долговых бумаг. Хотя в целом снижение котировок евробондов РФ оказалось небольшим и уступало негативному движению на рынке US Treasuries, в результате произошло некоторое сужение кредитных спредов. Поддержку нашим бумагам по-прежнему оказывают высокие цены на энергоносители, которые способствуют не только росту доходов компаний-экспортеров, но и формируют как дополнительные доходы бюджета, так и ведут к росту золотовалютных резервов страны, что, естественно, улучшает кредитное качество России как заемщика. Но в целом мировые долговые рынки сейчас находятся в ожидании того, удастся ли Федрезерву США погасить инфляцию малой кровью или же американскому ЦБ придется активно и заметно повышать процентные ставки. Соответственно, второй сценарий несет в себе риски возможной заметной просадки котировок всех долговых бумаг как развитых, так и развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,9%. Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания - на 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,6%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 4,3%.