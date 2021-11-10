Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- День ветеранов в США, биржи страны закрыты;

- ВВП Великобритании в III кв. 2021г (10:00 МСК);

- промышленное производство Великобритании в сентябре (10:00 МСК);

- экономический бюллетень ЕЦБ (12:00 МСК);

- экономические прогнозы ЕЦБ (13:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- финансовые результаты "АЛРОСА" за III кв. 2021г по МСФО;

- совет директоров "Акрона" обсудит дивиденды за 9 мес. 2021г;

- итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- квартальные результаты ArcelorMittal, Generali, Siemens.

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